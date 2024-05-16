Амлосартан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер, №30 - Харьков (446299) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Балакирева, 8/1
В других городах:
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Печенеги, ул. Харьковская, 74-А
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Зеньков, ул. Воздвиженская, 49-Ж
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: блистер (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 6
Аптека копейка
Подробнее
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
Закрыто Открывается в 07:30
Новомосковск, ул. Гетманская, 38
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: блистер (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Великая Багачка, ул. Каштановая, 15/1
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-Б
Аптека твоей родини
Подробнее
Всего: блистер (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Победы, 69
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: блистер (2)
Закрыто Открывается в 07:30
Мирноград, ул. Соборная, 19-А
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Мирноград, м-н Западный, 46
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Селидово, ул. Европейская, 19
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Свободы, 65
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Свободы, 47
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, кв-л 101-й, 3
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Доктора Бончука, 1
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Республиканская, 61-Б
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Лубны, просп. Владимирский, 35
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Вольнянск, ул. Казацкая, 2
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Курахово, ул. Лермонтова, 10