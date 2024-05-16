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Амлосартан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер, №30 - Харьков (446299) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Балакирева, 8/1
Всего: упаковка (1)
179,46 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
Всего: упаковка (1)
177,16 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Печенеги, ул. Харьковская, 74-А
Всего: упаковка (1)
180,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Зеньков, ул. Воздвиженская, 49-Ж
Всего: упаковка (1)
178,80
Экономия: -6,48 грн
172,32 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 6
Всего: блистер (2)
84,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Новомосковск, ул. Гетманская, 38
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
181,89
Экономия: -9,74 грн
172,15 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Великая Багачка, ул. Каштановая, 15/1
Всего: блистер (1)
180,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-Б
Всего: упаковка (1)
182,50
Экономия: -10,35 грн
172,15 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Победы, 69
Всего: блистер (2)
165,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Мирноград, ул. Соборная, 19-А
Всего: блистер (2)
180,75 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Мирноград, м-н Западный, 46
Всего: упаковка (1)
179,46 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Селидово, ул. Европейская, 19
Всего: упаковка (1)
180,33 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Свободы, 65
Всего: упаковка (1)
183,39
Экономия: -13,60 грн
169,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Свободы, 47
Всего: упаковка (1)
177,81
Экономия: -5,66 грн
172,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, кв-л 101-й, 3
Всего: упаковка (1)
178,62
Экономия: -8,83 грн
169,79 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Доктора Бончука, 1
Всего: упаковка (1)
178,35
Экономия: -6,20 грн
172,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Республиканская, 61-Б
Всего: упаковка (1)
179,70
Экономия: -7,38 грн
172,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Лубны, просп. Владимирский, 35
Всего: упаковка (1)
179,59
Экономия: -7,44 грн
172,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Вольнянск, ул. Казацкая, 2
Всего: упаковка (1)
178,60
Экономия: -17,86 грн
160,74 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Курахово, ул. Лермонтова, 10
Всего: упаковка (1)
180,06 грн