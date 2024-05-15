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Библок раствор для инфузий 10 мг/мл контейнер полимерный 50 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (530431) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Нежин, ул. Станислава Прощенко, 21-Г
Всего: упаковка (1)
330,48
Экономия: -20,93 грн
309,55 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Нежин, ул. Станислава Прощенко, 54-Б
Всего: упаковка (1)
299,09 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: раствор для инфузий (0)
927,02 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
361,25 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Всего: упаковка (2)
327,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2)
343,15
Экономия: -18,84 грн
324,31 грн
Пульс
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Открыто Круглосуточно
Буск, ул. Львовская, 77
Всего: упаковка (1)
348,80 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Деревлянская, 8
Всего: упаковка (1)
334,00 грн
Фармсвит здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Корюковка, ул. Шевченко Тараса, 101
Всего: упаковка (3)
370,60 грн
Свит здоровья зжс
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 114
Всего: упаковка (1)
333,30 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом