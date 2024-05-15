К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено

В других городах:

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Нежин, ул. Станислава Прощенко, 21-Г Всего: упаковка (1) 330,48 Экономия: -20,93 грн 309,55 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Нежин, ул. Станислава Прощенко, 54-Б Всего: упаковка (1) 299,09 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А Всего: раствор для инфузий (0) 927,02 грн Забронировать

Аптека 9-1-1 Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2 Всего: упаковка (2) 361,25 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Соломенская, 33 Всего: упаковка (2) 327,40 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7 Всего: упаковка (2) 343,15 Экономия: -18,84 грн 324,31 грн Забронировать

Пульс Подробнее Открыто Круглосуточно Буск, ул. Львовская, 77 Всего: упаковка (1) 348,80 грн Забронировать

Аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Киев, ул. Деревлянская, 8 Всего: упаковка (1) 334,00 грн

Фармсвит здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Корюковка, ул. Шевченко Тараса, 101 Всего: упаковка (3) 370,60 грн

Свит здоровья зжс Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Чернигов, ул. Шевченко, 114 Всего: упаковка (1) 333,30 грн