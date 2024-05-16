Аптека 9-1-1 Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Киев, ул. Крещатик, 13 Всего: упаковка (1) 1053,90 грн Забронировать

Аптека 9-1-1 Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2 Всего: упаковка (2), флакон (3) 1071,90 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7 Всего: раствор для инъекций (4) 958,80 Экономия: -40,50 грн 918,30 грн Забронировать

Аптека гормональных препаратов Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Липковского Василия, 25 Всего: упаковка (2) 973,39 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Соломенская, 33 Всего: упаковка (1) 954,90 грн Забронировать

В других городах:

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Нежин, ул. Станислава Прощенко, 3-А/1 Всего: упаковка (1) 966,79 Экономия: -48,49 грн 918,30 грн Забронировать

Аптека Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Сумы, ул. Троицкая, 48 Всего: упаковка (3) 1243,15 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Кривой Рог, просп. Южный, 32 Всего: раствор для инъекций (3) 962,10 Экономия: -43,80 грн 918,30 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Днепр, просп. Слобожанский, 74-А Всего: упаковка (1) 947,78 Экономия: -29,48 грн 918,30 грн Забронировать

Аптека шар@ Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Харьков, просп. Победы, 65-Г Всего: упаковка (1) 953,29 Экономия: -34,99 грн 918,30 грн Забронировать

Аптека низкие цены №1 Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38 Всего: флакон (1) 1005,45 грн Забронировать

Ощад аптека Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Львов, ул. Миколайчука, 9 Всего: раствор для инъекций (3) 1098,99 Экономия: -180,17 грн 918,82 грн Забронировать