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Библок раствор для инъекций 10 мг/мл флакон 10 мл, №5 - Днепр (Днепропетровск) (434921) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (1)
979,46
Экономия: -61,16 грн
918,30 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Южный, 32
Всего: раствор для инъекций (3)
979,28
Экономия: -60,98 грн
918,30 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: флакон (1)
1005,45 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
965,04
Экономия: -46,74 грн
918,30 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 17 мин
Сумы, ул. Троицкая, 48
Всего: упаковка (3)
1243,15 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Нежин, ул. Станислава Прощенко, 3-А/1
Всего: упаковка (1)
950,90
Экономия: -32,60 грн
918,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2), флакон (3)
1177,75 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (1)
1053,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Всего: упаковка (1)
954,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: раствор для инъекций (4)
971,65
Экономия: -53,35 грн
918,30 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (2)
973,39 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: раствор для инъекций (3)
1098,99
Экономия: -180,17 грн
918,82 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом