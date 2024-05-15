Библок раствор для инъекций 10 мг/мл флакон 10 мл, №5 - Днепр (Днепропетровск) (434921) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 1 аптеке
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Аптека копейка
Подробнее
Всего: раствор для инъекций (3)
Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Южный, 32
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Всего: флакон (1)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека шар@
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Аптека
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется через 17 мин
Сумы, ул. Троицкая, 48
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Нежин, ул. Станислава Прощенко, 3-А/1
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (2), флакон (3)
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: раствор для инъекций (4)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Аптека гормональных препаратов
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Ощад аптека
Подробнее
Всего: раствор для инъекций (3)
Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
В других городах больше нет предложений с препаратом