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Аспикард Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер, №20 - Запорожье (444293) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
23,45
Экономия: -4,04 грн
19,41 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
22,43
Экономия: -2,29 грн
20,14 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
22,30 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
22,30
Экономия: -2,10 грн
20,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
20,57 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
22,30 грн
Аптеки 24 часа
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (1)
22,30
Экономия: -2,10 грн
20,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
23,17
Экономия: -2,27 грн
20,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (2)
23,80
Экономия: -2,69 грн
21,11 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (3)
22,42
Экономия: -1,41 грн
21,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (5)
23,38
Экономия: -3,46 грн
19,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (5)
23,19
Экономия: -1,00 грн
22,19 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 131
Всего: упаковка (2)
20,59 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
Всего: упаковка (2)
22,30 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
Всего: упаковка (1)
22,30
Экономия: -2,10 грн
20,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
22,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Базарная, 28
Всего: упаковка (2)
23,23
Экономия: -1,05 грн
22,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
23,10
Экономия: -1,30 грн
21,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (1)
21,71
Экономия: -0,72 грн
20,99 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Базарная, 9-Б
Всего: упаковка (1)
22,89
Экономия: -0,75 грн
22,14 грн