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Аспикард Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер, №20 - Одесса (444293) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (5)
21,31 грн
Аптека tas
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (5)
22,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
23,27
Экономия: -3,25 грн
20,02 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
Всего: упаковка (10)
21,39 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (2)
20,59 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 18
Всего: упаковка (1)
22,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
22,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1
Всего: упаковка (1)
21,69
Экономия: -1,83 грн
19,86 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Генуэзская, 3-Б
Всего: упаковка (2)
22,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114
Всего: упаковка (1)
20,59 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (1)
22,33
Экономия: -2,52 грн
19,81 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Лиманка, ж/м Радужный, 1-А
Всего: упаковка (1)
23,73
Экономия: -2,77 грн
20,96 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Белгород-Днестровский, ул. Победы, 2-М
Всего: упаковка (1)
23,25
Экономия: -2,06 грн
21,19 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 16:00
Очаков, ул. Спасская, 18-А
Всего: упаковка (1)
23,05
Экономия: -1,88 грн
21,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 340
Всего: упаковка (5)
20,59 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Татарбунары, ул. Горького Максима, 19-Б
Всего: упаковка (2)
23,20
Экономия: -1,89 грн
21,31 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
Всего: упаковка (1)
22,32
Экономия: -2,51 грн
19,81 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Николаев, просп. Центральный, 23/5
Всего: упаковка (2)
20,59 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (2)
20,59 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Николаев, ул. Потемкинская, 44-А
Всего: упаковка (6)
20,00 грн