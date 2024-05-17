Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИСТЕМУ КРОВИ И ГЕМОПОЭЗАНТИТРОМБОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВААНТИТРОМБОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВААнтиагрегантыКислота ацетилсалициловаяАспикард КардиоЦены в аптеках

Аспикард Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер, №20 - Львов (444293) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
23,86
Экономия: -3,85 грн
20,01 грн
В других городах:
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, пл. Рынок, 20
Всего: упаковка (2)
22,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Мазепы, 1
Всего: упаковка (1)
23,27
Экономия: -1,56 грн
21,71 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Подбуж, ул. Франко Ивана, 32
Всего: упаковка (1)
22,33
Экономия: -2,52 грн
19,81 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Старый Самбор, ул. Галицкого Льва, 1-С
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
23,79
Экономия: -0,18 грн
23,61 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Калуш, ул. Каракая, 28-А
Всего: упаковка (10)
21,31 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, бульв. Шевченко Тараса, 11
Всего: упаковка (5)
21,31 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
Всего: упаковка (1)
22,04
Экономия: -2,00 грн
20,04 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
Всего: упаковка (2)
20,59 грн
Городская семейная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (7)
20,59 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
22,30 грн
Йод
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 147
Всего: упаковка (3)
22,73 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Угорники, ул. Героев Николаева, 78-А
Всего: упаковка (2)
22,30 грн
Ива-фарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 146-Г
Всего: упаковка (1)
22,33
Экономия: -2,52 грн
19,81 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Ковельская, 68-А
Всего: упаковка (1)
22,33
Экономия: -2,52 грн
19,81 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Леси Украинки, 61
Всего: упаковка (1)
21,20 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Воли, 4
Всего: упаковка (8)
22,33
Экономия: -2,52 грн
19,81 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Воли, 4
Всего: упаковка (3)
22,33
Экономия: -2,52 грн
19,81 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Грушевского Президента, 1
Всего: упаковка (2)
22,33
Экономия: -2,52 грн
19,81 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Сурмичи, 101
Всего: упаковка (2)
22,30 грн