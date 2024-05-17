Аспикард Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер, №20 - Львов (444293) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 1 аптеке
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D.s.
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Стрый, пл. Рынок, 20
Аптека низких цен
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Самбор, ул. Мазепы, 1
Подорожник
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Подбуж, ул. Франко Ивана, 32
Здорова родина
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Старый Самбор, ул. Галицкого Льва, 1-С
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Калуш, ул. Каракая, 28-А
Бажаемо здоровья
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Йод
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Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 147
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Угорники, ул. Героев Николаева, 78-А
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Луцк, ул. Ковельская, 68-А
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Луцк, просп. Воли, 4
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