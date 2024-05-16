Аспикард Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер, №20 - Харьков (444293) Лекарственный препарат - Цены
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Красноград, м-н 3-й, 31
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Красноград, пл. Базарная, -
Мед-сервис
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Красноград, ул. Полтавская, 91
Аптека низких цен
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Ахтырка, пер. Харьковский, 2
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Ахтырка, ул. Левченко, 21
Экономная аптека
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Машевка, ул. Независимости, 123
Мед-сервис
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Полтава, ул. Небесной Сотни, 61