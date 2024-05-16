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Аспикард Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер, №20 - Харьков (444293) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (4)
23,51
Экономия: -4,01 грн
19,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
23,30
Экономия: -2,66 грн
20,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (2), блистер (1)
23,78
Экономия: -2,67 грн
21,11 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 24
Всего: упаковка (1)
22,33 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 50-Е
Всего: упаковка (2)
20,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
23,57
Экономия: -2,26 грн
21,31 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (3)
23,45
Экономия: -2,63 грн
20,82 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Родниковая (Московский), 9-А
Всего: упаковка (2)
21,31 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 274
Всего: упаковка (1)
22,33 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Змиев, ул. Лиманская, 21
Всего: упаковка (1)
21,54
Экономия: -1,50 грн
20,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
23,22
Экономия: -2,03 грн
21,19 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всего: упаковка (2)
20,59 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Тарановка, ул. Харьковская, 20
Всего: упаковка (1)
25,40 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, м-н 3-й, 31
Всего: упаковка (1)
21,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, пл. Базарная, -
Всего: упаковка (2)
22,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Полтавская, 91
Всего: упаковка (2)
22,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 2
Всего: упаковка (1)
21,64
Экономия: -1,68 грн
19,96 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ахтырка, ул. Левченко, 21
Всего: упаковка (2)
22,33
Экономия: -2,52 грн
19,81 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Машевка, ул. Независимости, 123
Всего: упаковка (1)
22,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
Всего: упаковка (2)
22,30 грн