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Аспикард Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер, №20 - Днепр (Днепропетровск) (444293) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
23,37
Экономия: -1,18 грн
22,19 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
Всего: упаковка (3)
22,33
Экономия: -2,52 грн
19,81 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
23,67
Экономия: -2,48 грн
21,19 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
20,57 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 8
Всего: упаковка (1)
22,33
Экономия: -2,52 грн
19,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
Всего: упаковка (2)
23,30
Экономия: -3,47 грн
19,83 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Кюри Марии, 5
Всего: упаковка (1)
22,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
Всего: упаковка (1)
22,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 19
Всего: упаковка (13)
23,78
Экономия: -3,05 грн
20,73 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Образцова Академика, 1
Всего: упаковка (5)
22,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (3)
23,44
Экономия: -2,13 грн
21,31 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (2)
20,57 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (2)
22,30 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Слобожанское, ул. Строителей, 16-Б
Всего: упаковка (5)
23,01
Экономия: -1,82 грн
21,19 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Дунайская, 41-В
Всего: упаковка (6)
21,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Дунайская, 39-Б
Всего: упаковка (1)
23,36
Экономия: -1,17 грн
22,19 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Конституции, 19-Д
Всего: упаковка (2)
23,22
Экономия: -2,11 грн
21,11 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 55
Всего: упаковка (2)
20,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
23,23
Экономия: -1,52 грн
21,71 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 2-Е
Всего: упаковка (2)
20,59 грн