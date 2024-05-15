К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17 Всего: упаковка (5) 796,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17 Всего: упаковка (1) 796,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2 Всего: упаковка (5) 796,00 грн Забронировать

Элитфарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16 Всего: упаковка (1) 710,00 Экономия: -92,00 грн 618,00 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, просп. Соборный, 149 Всего: упаковка (1) 652,21 Экономия: -40,21 грн 612,00 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, просп. Соборный, 147 Всего: упаковка (2) 647,07 Экономия: -35,07 грн 612,00 грн Забронировать

Аптека интернет цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Запорожье, просп. Соборный, 129 Всего: упаковка (1) 698,00 Экономия: -80,00 грн 618,00 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1 Всего: упаковка (1) 795,60 Экономия: -23,87 грн 771,73 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Киев, ул. Мишуги Александра, 4 Всего: упаковка (1) 795,60 Экономия: -23,87 грн 771,73 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Гришко Михаила, 5 Всего: упаковка (1) 796,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Киев, ул. Хоткевича Гната, 1-В Всего: упаковка (3) 796,00 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Григоренко Петра, 22/20 Всего: упаковка (1) 648,05 Экономия: -36,05 грн 612,00 грн Забронировать

Будь здоров Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Киев, ул. Днепровская Набережная, 33 Всего: упаковка (1) 795,60 Экономия: -23,87 грн 771,73 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Березнева, 12-А Всего: упаковка (1) 728,55 Экономия: -21,86 грн 706,69 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Ахматовой Анны, 50 Всего: упаковка (1) 634,03 Экономия: -22,03 грн 612,00 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Киев, ул. Днепровская Набережная, 12 Всего: упаковка (2) 795,60 Экономия: -23,87 грн 771,73 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Бажана Николая, 8 Всего: упаковка (2) 796,00 грн Забронировать

Аптека шар@ Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н Всего: упаковка (1) 634,46 Экономия: -22,46 грн 612,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Сверстюка Евгения, 4 Всего: упаковка (4) 796,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 4-А Всего: упаковка (5) 796,00 грн Забронировать