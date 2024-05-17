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АВЕН АНТИРУЖЕР ДНЕВНОЙ КРЕМ SPF30 40 мл - Запорожье (764306) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
718,00
Экономия: -83,00 грн
635,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 50 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
589,65
Экономия: -29,25 грн
560,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 50 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
635,93
Экономия: -23,93 грн
612,00 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
730,00
Экономия: -95,00 грн
635,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
718,00
Экономия: -83,00 грн
635,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
718,00
Экономия: -83,00 грн
635,00 грн
В других городах:
Семейная аптека
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Открыто Закроется через 50 мин
Днепр, бульв. Славы, 28
Всего: упаковка (1)
594,02 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
Всего: упаковка (1)
594,02 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 50 мин
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (1)
623,72 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д
Всего: упаковка (1)
611,84 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
Всего: упаковка (1)
648,72 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 50 мин
Днепр, ул. Кюри Марии, 5
Всего: упаковка (1)
648,72 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Всего: упаковка (1)
594,02 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 50 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 34-Б
Всего: упаковка (1)
594,02 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 50 мин
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
653,42 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (1)
728,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
746,03 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
648,72 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Всего: упаковка (1)
648,72 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
Всего: упаковка (1)
648,72 грн