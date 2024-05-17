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АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г - Запорожье (481122) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
102,00
Экономия: -25,00 грн
77,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
92,00
Экономия: -15,00 грн
77,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
83,67
Экономия: -11,24 грн
72,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (2)
88,16
Экономия: -8,78 грн
79,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (2)
88,97
Экономия: -13,46 грн
75,51 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
86,00
Экономия: -9,00 грн
77,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Перспективная, 6
Всего: упаковка (1)
82,63
Экономия: -10,34 грн
72,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Базарная, 28
Всего: упаковка (1)
84,72
Экономия: -12,31 грн
72,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 20 мин
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (1)
85,55
Экономия: -13,70 грн
71,85 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 87
Всего: упаковка (1)
84,47
Экономия: -12,62 грн
71,85 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 98
Всего: упаковка (1)
88,57
Экономия: -16,40 грн
72,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 50 мин
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (1)
82,39
Экономия: -6,47 грн
75,92 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 50 мин
Запорожье, ул. Парамонова, 4
Всего: упаковка (1)
76,73 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
92,00
Экономия: -15,00 грн
77,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 30-В
Всего: упаковка (2)
84,51
Экономия: -12,10 грн
72,41 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (1)
86,96
Экономия: -7,53 грн
79,43 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Дворцовая, 2
Всего: упаковка (1)
74,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 20 мин
Днепр, просп. Героев, 23
Всего: упаковка (1)
92,85
Экономия: -13,92 грн
78,93 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
80,64
Экономия: -10,28 грн
70,36 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 20 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
83,14
Экономия: -8,28 грн
74,86 грн