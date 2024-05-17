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АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г - Одесса (481122) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (2)
81,84
Экономия: -9,32 грн
72,52 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
Всего: упаковка (1)
108,99
Экономия: -31,31 грн
77,68 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
77,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30/1
Всего: упаковка (1)
69,30 грн
В других городах:
Медпрепараты
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 35-А
Всего: упаковка (1)
74,61
Экономия: -3,69 грн
70,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кропивницкий, ул. Жадова Генерала, 28
Всего: упаковка (2)
97,05
Экономия: -16,91 грн
80,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Умань, ул. Независимости, 2-А
Всего: упаковка (2)
83,71
Экономия: -4,51 грн
79,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 25
Всего: упаковка (1)
80,47
Экономия: -5,78 грн
74,69 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Умань, ул. Тищика, 40
Всего: упаковка (1)
68,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Умань, ул. Европейская, 60-Б
Всего: упаковка (1)
88,99
Экономия: -11,31 грн
77,68 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Космонавтов, 27
Всего: упаковка (1)
72,58 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А
Всего: упаковка (2)
78,96
Экономия: -7,29 грн
71,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
Всего: упаковка (1)
83,79
Экономия: -6,29 грн
77,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Д
Всего: упаковка (1)
79,34
Экономия: -7,29 грн
72,05 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Защитников Азовстали, 8
Всего: упаковка (2)
73,84 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Ватутино, ул. Юбилейная, 2
Всего: упаковка (1)
95,99
Экономия: -18,31 грн
77,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
Всего: упаковка (1)
84,97
Экономия: -7,87 грн
77,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
Всего: упаковка (1)
92,63
Экономия: -13,46 грн
79,17 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Смела, пер. Шевченко Тараса, 1-А
Всего: упаковка (2)
96,50
Экономия: -18,82 грн
77,68 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 18:30
Марганец, ул. Дворцовая, 2
Всего: упаковка (1)
74,40 грн