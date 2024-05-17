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АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г - Львов (481122) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
90,44
Экономия: -7,12 грн
83,32 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (1)
85,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 84
Всего: упаковка (2)
101,99
Экономия: -24,84 грн
77,15 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (2)
89,99
Экономия: -12,84 грн
77,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (2)
75,12
Экономия: -3,75 грн
71,37 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Кос-Анатольского, 2
Всего: упаковка (1)
89,60 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Дрогобыч, ул. Шолом-Алейхема, 1
Всего: упаковка (1)
78,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Валовая, 46
Всего: упаковка (1)
81,08
Экономия: -4,94 грн
76,14 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Долина, ул. Грушевского Михаила, 30
Всего: упаковка (1)
111,50
Экономия: -34,35 грн
77,15 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Волчинец, ул. Европейская, 1
Всего: упаковка (1)
90,50
Экономия: -13,35 грн
77,15 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Владимир, ул. Ковельская, 29
Всего: упаковка (1)
83,50
Экономия: -6,35 грн
77,15 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Перегинское, ул. Сечевых Стрельцов, 28
Всего: упаковка (1)
102,99
Экономия: -25,84 грн
77,15 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 24
Всего: упаковка (1)
90,50
Экономия: -13,35 грн
77,15 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 9-М
Всего: упаковка (1)
82,99
Экономия: -5,84 грн
77,15 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, бульв. Вишневецкого Дмитрия, 9
Всего: упаковка (1)
88,99
Экономия: -11,84 грн
77,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тлумач, ул. Макуха, 7-А
Всего: упаковка (1)
79,72
Экономия: -7,64 грн
72,08 грн
Социальная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
94,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Чайковского, 2-Д
Всего: упаковка (2)
79,61
Экономия: -8,04 грн
71,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Мира, 4-А
Всего: упаковка (2)
81,46
Экономия: -9,79 грн
71,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, пл. Духновича, 12
Всего: упаковка (1)
83,50
Экономия: -8,18 грн
75,32 грн