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АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г - Днепр (Днепропетровск) (481122) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
83,81
Экономия: -12,01 грн
71,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
79,93
Экономия: -9,57 грн
70,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
89,85
Экономия: -10,71 грн
79,14 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (3)
77,27
Экономия: -5,49 грн
71,78 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
88,15
Экономия: -13,64 грн
74,51 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
Всего: упаковка (1)
95,99
Экономия: -19,97 грн
76,02 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
82,98
Экономия: -8,12 грн
74,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 121-М
Всего: упаковка (1)
85,81
Экономия: -13,40 грн
72,41 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
80,29
Экономия: -9,84 грн
70,45 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (2)
88,05
Экономия: -10,21 грн
77,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 23
Всего: упаковка (1)
92,79
Экономия: -13,86 грн
78,93 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Слобожанское, ул. Строителей, 16-Б
Всего: упаковка (2)
79,33
Экономия: -6,12 грн
73,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Металлургов, 74-Д
Всего: упаковка (1)
89,03
Экономия: -12,15 грн
76,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (1)
83,63
Экономия: -7,71 грн
75,92 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (1)
86,01
Экономия: -6,58 грн
79,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Перспективная, 6
Всего: упаковка (1)
83,15
Экономия: -10,86 грн
72,29 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
86,00
Экономия: -9,00 грн
77,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 16:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
102,00
Экономия: -25,00 грн
77,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 30-В
Всего: упаковка (2)
84,71
Экономия: -12,30 грн
72,41 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
92,00
Экономия: -15,00 грн
77,00 грн