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Азептил раствор для инъекций 500 мг/5 мл ампула 5 мл, №10 - Запорожье (336609) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: раствор для инъекций (7)
617,82
Экономия: -75,40 грн
542,42 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Лубны, пл. Ярмарочная, 2-А
Всего: упаковка (1)
685,43
Экономия: -87,43 грн
598,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Варва, ул. Мира, 48-В
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-22 - 12:00
715,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Журавка, ул. Первомайская, 1/3
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-22 - 12:00
715,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ладан, ул. Мира, 75
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-22 - 12:00
715,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Яготин, ул. Вокзальная, 6-А
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-22 - 12:00
715,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 51 мин
Прилуки, ул. Киевская, 230-Ж
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
715,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 21 мин
Прилуки, ул. Киевская, 230-Е
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
715,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 51 мин
Прилуки, ул. Константиновская, 120-А
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
715,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 31
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
715,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 21 мин
Прилуки, ул. Вокзальная, 29
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
715,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 307
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-22 - 12:00
715,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Прилуки, ул. Киевская, 305
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
715,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 21 мин
Прилуки, ул. Вокзальная, 5
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
715,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 51 мин
Прилуки, ул. Переяславская, 3/18
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
715,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 21 мин
Прилуки, ул. Киевская, 279
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
715,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Мироновка, ул. Победы, 10
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
715,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 51 мин
Переяслав, ул. Хмельницкого Богдана, 102
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
715,10 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется через 51 мин
Переяслав, ул. Школьная, 44/4
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
715,10 грн
Ощад аптека
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Богуслав, ул. Ярослава Мудрого, 8-А
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
715,10 грн