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Азептил раствор для инъекций 500 мг/5 мл ампула 5 мл, №10 - Харьков (336609) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: раствор для инъекций (7)
614,25
Экономия: -71,83 грн
542,42 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Лубны, пл. Ярмарочная, 2-А
Всего: упаковка (1)
671,65
Экономия: -73,65 грн
598,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Варва, ул. Мира, 48-В
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 12:00
714,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Журавка, ул. Первомайская, 1/3
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
714,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ладан, ул. Мира, 75
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
714,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Ж
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
714,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Е
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
714,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 307
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
714,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Прилуки, ул. Киевская, 305
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
714,80 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Константиновская, 120-А
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
714,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 5
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
714,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 31
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
714,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 29
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
714,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Переяславская, 3/18
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
714,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Прилуки, ул. Киевская, 279
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
714,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 56
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
714,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ичня, ул. Свято-Преображенская, 1-А
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 12:00
714,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Борзна, ул. Независимости, 3
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 12:00
714,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Сосница, ул. Хмельницкого Богдана, 11
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 12:00
714,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Сосница, ул. Черниговская, 15/2
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 12:00
714,80 грн