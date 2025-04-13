Киев
Бортезомиб (Bortezomib)

Бортезомиб (Bortezomib)

Киев (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 2 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Бортезомиб порошок лиофилиз. д/приготовл. р-ра для инъекций 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ
6811,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
9.6 км
Бортезомиб порошок лиофилиз. д/приготовл. р-ра для инъекций 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ
6192,20 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное