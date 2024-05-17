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Андифен ІС таблетки блистер, №10 - Одесса (402758) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
53,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 5
Всего: упаковка (1)
58,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 109
Всего: упаковка (1)
57,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 1
Всего: упаковка (1)
65,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (3)
58,40 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Белгород-Днестровский, ул. Победы, 24-Б
Всего: упаковка (1)
58,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Оцеркевича Виктора, 5
Всего: упаковка (1)
48,63 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Ладыжин, ул. Строителей, 15
Всего: упаковка (1)
51,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 106
Всего: упаковка (1)
48,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Александрия, просп. Соборный, 92
Всего: упаковка (1)
48,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Тывров, ул. Малиновского Маршала, 2
Всего: упаковка (2)
49,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Кременчуг, перек. Гранитная / Сущинского Данила, 8/2
Всего: упаковка (1)
75,02
Экономия: -25,42 грн
49,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, просп. Свободы, 83/1
Всего: упаковка (2)
51,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Ракитное, ул. Вокзальная, 36
Всего: упаковка (2)
51,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
Всего: упаковка (2)
49,82 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 62-Б
Всего: упаковка (1)
51,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 59
Всего: упаковка (2)
51,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Литин, ул. Соборная, 25
Всего: упаковка (1)
48,63 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:30
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 5
Всего: упаковка (1)
51,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Кюри Марии, 5
Всего: упаковка (1)
53,04 грн