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Андифен ІС таблетки блистер, №10 - Киев (402758) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Воскресенский, 20
Всего: упаковка (1)
68,60
Экономия: -2,06 грн
66,54 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 91/29-А
Всего: упаковка (1)
68,60
Экономия: -2,06 грн
66,54 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 1
Всего: упаковка (1)
67,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (1)
63,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (1)
54,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 19-А
Всего: упаковка (1)
73,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (1)
57,00 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Украинка, ул. Юности, 8-Б
Всего: упаковка (1)
51,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:30
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 5
Всего: упаковка (1)
51,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 62-Б
Всего: упаковка (1)
51,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
Всего: упаковка (2)
49,82 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Литин, ул. Соборная, 25
Всего: упаковка (1)
48,63 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Тывров, ул. Малиновского Маршала, 2
Всего: упаковка (2)
49,86 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Ладыжин, ул. Строителей, 15
Всего: упаковка (1)
51,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 106
Всего: упаковка (1)
48,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, просп. Свободы, 83/1
Всего: упаковка (2)
51,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Кременчуг, перек. Гранитная / Сущинского Данила, 8/2
Всего: упаковка (1)
75,02
Экономия: -25,42 грн
49,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Решетиловка, ул. Шевченко Тараса, 3
Всего: упаковка (2)
51,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Александрия, просп. Соборный, 92
Всего: упаковка (1)
48,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Ковпака, 59/4
Всего: упаковка (1)
51,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Кондратьева Герасима, 122
Всего: упаковка (1)
51,60 грн
Аптека24
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Сумы, ул. Ильинская, 35
Всего: упаковка (1)
67,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, просп. Победы, 105-Б
Всего: упаковка (2)
48,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 50
Всего: упаковка (1)
51,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Шевченко, 17
Всего: упаковка (2)
51,60 грн