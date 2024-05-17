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PHARMA HYALURON МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА 200 мл - Запорожье (426134) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
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Открыто Закроется через 52 мин
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
279,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 52 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
307,57
Экономия: -11,57 грн
296,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 52 мин
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
278,07
Экономия: -11,67 грн
266,40 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
Всего: упаковка (1)
308,82 грн
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Открыто Закроется через 52 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
330,34 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
Всего: упаковка (1)
288,56
Экономия: -17,36 грн
271,20 грн
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Открыто Закроется через 52 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 12
Всего: упаковка (2)
300,47 грн
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Открыто Закроется через 52 мин
Запорожье, ул. Парамонова, 6
Всего: упаковка (2)
280,48 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 52 мин
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (1)
285,02
Экономия: -15,50 грн
269,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
277,22
Экономия: -14,10 грн
263,12 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Запорожье, ул. Рубана, 26
Всего: упаковка (2)
328,78 грн
В других городах:
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Открыто Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Паршина, 14
Всего: упаковка (1)
299,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (2)
303,91
Экономия: -18,31 грн
285,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 52 мин
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
315,32
Экономия: -13,72 грн
301,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
314,36
Экономия: -12,76 грн
301,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Лукьяненко Левка, 37
Всего: упаковка (1)
319,70
Экономия: -18,10 грн
301,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: упаковка (1)
285,14
Экономия: -14,02 грн
271,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Центральная, 2/4
Всего: упаковка (2)
273,47
Экономия: -9,55 грн
263,92 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
301,86 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (2)
309,50
Экономия: -15,10 грн
294,40 грн