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PHARMA HYALURON МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА 200 мл - Киев (426134) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 79 аптеках
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (1)
331,81 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
329,42 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (1)
285,98 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
345,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
306,67
Экономия: -16,35 грн
290,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (2)
286,90
Экономия: -13,30 грн
273,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
279,25
Экономия: -15,33 грн
263,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (2)
293,91
Экономия: -15,51 грн
278,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
289,27
Экономия: -16,55 грн
272,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
319,33
Экономия: -17,73 грн
301,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
322,08
Экономия: -20,48 грн
301,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
321,38
Экономия: -19,78 грн
301,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
295,02
Экономия: -11,02 грн
284,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (2)
301,70
Экономия: -11,30 грн
290,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (3)
301,92 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
331,46 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, просп. Бандеры Степана, 16-Б
Всего: упаковка (2)
330,98 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24
Всего: упаковка (1)
315,81
Экономия: -14,21 грн
301,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (2)
330,47 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (1)
307,10 грн