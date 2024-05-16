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PHARMA HYALURON LIP BOOSTER БАЛЬЗАМ ДЛЯ ОБЪЕМА ГУБ МАРСАЛА 7 мл - Киев (426133) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (1)
267,93 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
267,47 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (1)
269,01 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
287,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
258,58
Экономия: -13,78 грн
244,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
267,90
Экономия: -10,38 грн
257,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
259,02
Экономия: -14,22 грн
244,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (2)
243,99
Экономия: -12,87 грн
231,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
261,20
Экономия: -16,40 грн
244,80 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
Всего: упаковка (1)
316,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
259,19
Экономия: -14,39 грн
244,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (1)
261,42
Экономия: -16,62 грн
244,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (3)
266,91
Экономия: -11,71 грн
255,20 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (3)
316,33 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Антоновича, 47-А
Всего: упаковка (1)
316,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
240,68
Экономия: -8,68 грн
232,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
261,42
Экономия: -16,62 грн
244,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
260,86
Экономия: -16,06 грн
244,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
240,09
Экономия: -8,97 грн
231,12 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (1)
316,33 грн