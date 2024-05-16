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PHARMA HYALURON LIP BOOSTER БАЛЬЗАМ ДЛЯ ОБЪЕМА ГУБ РОЗОВЫЙ 7 мл - Киев (426130) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (1)
273,01 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
274,06 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (1)
267,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (1)
347,96 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
286,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
255,12
Экономия: -13,60 грн
241,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
272,06
Экономия: -10,54 грн
261,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
237,32
Экономия: -11,00 грн
226,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (2)
263,42
Экономия: -13,90 грн
249,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
265,59
Экономия: -16,07 грн
249,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
264,67
Экономия: -15,15 грн
249,52 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
Всего: упаковка (1)
316,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (2)
264,19
Экономия: -14,67 грн
249,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (1)
266,46
Экономия: -16,94 грн
249,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (1)
266,91
Экономия: -11,71 грн
255,20 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
316,33 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Антоновича, 47-А
Всего: упаковка (1)
316,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
257,06
Экономия: -16,34 грн
240,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
265,89
Экономия: -16,37 грн
249,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
244,33
Экономия: -9,13 грн
235,20 грн