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АВЕН СИКАЛЬФАТ КРЕМ ДЛЯ РУК ДЛЯ ЗАЩИТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАЗДРАЖЕННОЙ И ПОВРЕЖДЕННОЙ КОЖИ 100 мл - Запорожье (457848) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 53 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
339,65
Экономия: -16,85 грн
322,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 53 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
366,59
Экономия: -13,79 грн
352,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 53 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
353,41 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 23 мин
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
366,67
Экономия: -13,87 грн
352,80 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 53 мин
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
368,85
Экономия: -16,05 грн
352,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 23 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
376,54
Экономия: -23,74 грн
352,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 23 мин
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
376,16
Экономия: -23,36 грн
352,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 23 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1)
365,71
Экономия: -12,91 грн
352,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 53 мин
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
388,45 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (2)
391,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 53 мин
Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А
Всего: упаковка (1)
375,10
Экономия: -22,30 грн
352,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 53 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
Всего: упаковка (2)
424,93 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 53 мин
Желтые Воды, бульв. Свободы, 49-В
Всего: упаковка (1)
390,39 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 23 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (3)
333,17
Экономия: -10,05 грн
323,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 23 мин
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (1)
346,65
Экономия: -15,15 грн
331,50 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (1)
424,88 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 53 мин
Первомайский, ул. Центральная, 12-А
Всего: упаковка (1)
427,35 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
369,21
Экономия: -16,41 грн
352,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 21
Всего: упаковка (1)
368,01
Экономия: -15,21 грн
352,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Валки, пл. Центральная, 3
Всего: упаковка (1)
388,47 грн