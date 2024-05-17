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Косметические средстваСредства по уходу за теломСредства по уходу за кожей рукАВЕН СИКАЛЬФАТ КРЕМ ДЛЯ РУК ДЛЯ ЗАЩИТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАЗДРАЖЕННОЙ И ПОВРЕЖДЕННОЙ КОЖИЦены в аптеках

АВЕН СИКАЛЬФАТ КРЕМ ДЛЯ РУК ДЛЯ ЗАЩИТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАЗДРАЖЕННОЙ И ПОВРЕЖДЕННОЙ КОЖИ 100 мл - Одесса (457848) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
371,53
Экономия: -18,73 грн
352,80 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (1)
364,55
Экономия: -11,75 грн
352,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 70/54
Всего: упаковка (1)
406,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
367,79
Экономия: -14,99 грн
352,80 грн
Роза
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (1)
437,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
365,64
Экономия: -12,84 грн
352,80 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (1)
369,52
Экономия: -16,72 грн
352,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
334,42
Экономия: -11,62 грн
322,80 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (1)
437,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (4)
369,49
Экономия: -16,69 грн
352,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1
Всего: упаковка (1)
366,07
Экономия: -13,27 грн
352,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (1)
364,94
Экономия: -12,14 грн
352,80 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (1)
437,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
375,24
Экономия: -22,44 грн
352,80 грн
Южная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (2)
437,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (2)
365,08
Экономия: -12,28 грн
352,80 грн
В других городах:
Черноморская
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, ул. Александрийская, 17-А
Всего: упаковка (1)
437,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
Всего: упаковка (2)
426,01 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (2)
389,87 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
388,86 грн