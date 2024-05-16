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АВЕН СИКАЛЬФАТ КРЕМ ДЛЯ РУК ДЛЯ ЗАЩИТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАЗДРАЖЕННОЙ И ПОВРЕЖДЕННОЙ КОЖИ 100 мл - Львов (457848) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеке
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
434,51 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
348,18
Экономия: -17,08 грн
331,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
365,01
Экономия: -12,21 грн
352,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (1)
377,25
Экономия: -24,45 грн
352,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (1)
368,78
Экономия: -15,98 грн
352,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (1)
340,20
Экономия: -17,40 грн
322,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Красной Калины, 105
Всего: упаковка (1)
375,59
Экономия: -22,79 грн
352,80 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 57
Всего: упаковка (1)
465,70 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Городоцкая, 2
Всего: упаковка (2)
437,50 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Героев УПА, 76
Всего: упаковка (2)
441,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 69-А
Всего: упаковка (1)
454,30 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Замарстыновская, 127
Всего: упаковка (2)
434,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Кульпарковская, 93
Всего: упаковка (1)
443,40 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Замарстыновская, 170-М
Всего: упаковка (1)
430,50 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Угорская, 12
Всего: упаковка (1)
437,50 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Угорская, 12
Всего: упаковка (2)
426,90 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Любинская, 104
Всего: упаковка (1)
454,30 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Стрыйская, 45-Ж
Всего: упаковка (2)
421,60 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Научная, 47
Всего: упаковка (1)
437,50 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Зеленая, 151
Всего: упаковка (1)
421,60 грн