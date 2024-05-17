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АВЕН СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ УФ ЗАЩИТЫ SPF 50 ДЛЯ СВЕРХЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 50 мл - Запорожье (165792) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 53 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
804,93
Экономия: -59,06 грн
745,87 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 53 мин
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (1)
796,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
800,57
Экономия: -105,95 грн
694,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
744,16
Экономия: -22,66 грн
721,50 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 53 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (4)
795,60
Экономия: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Всего: упаковка (4)
728,55
Экономия: -21,86 грн
706,69 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 53 мин
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (2)
728,55
Экономия: -21,86 грн
706,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (2)
803,79
Экономия: -99,99 грн
703,80 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 53 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (2)
795,60
Экономия: -23,87 грн
771,73 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (2)
813,58
Экономия: -96,77 грн
716,81 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 53 мин
Одесса, пер. Семафорный, 4
Всего: упаковка (2)
796,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 53 мин
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/2
Всего: упаковка (1)
797,13
Экономия: -57,37 грн
739,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 23 мин
Одесса, ул. Черняховского, 1
Всего: упаковка (1)
794,07
Экономия: -67,32 грн
726,75 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 23 мин
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (2)
810,29
Экономия: -80,48 грн
729,81 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (1)
795,60
Экономия: -23,87 грн
771,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (5)
808,30
Экономия: -107,56 грн
700,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 53 мин
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (2)
811,59
Экономия: -113,91 грн
697,68 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
Всего: упаковка (1)
795,60
Экономия: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Борисполь, ул. Головатого, 30
Всего: упаковка (2)
795,60
Экономия: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 53 мин
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
Всего: упаковка (2)
728,55
Экономия: -21,86 грн
706,69 грн