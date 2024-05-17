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АВЕН СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ УФ ЗАЩИТЫ SPF 50 ДЛЯ СВЕРХЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 50 мл - Одесса (165792) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (2)
805,62
Экономия: -88,81 грн
716,81 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 20 мин
Одесса, пер. Семафорный, 4
Всего: упаковка (2)
796,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (5)
792,85
Экономия: -92,11 грн
700,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/2
Всего: упаковка (1)
794,76
Экономия: -55,00 грн
739,76 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (2)
801,18
Экономия: -71,37 грн
729,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1
Всего: упаковка (1)
793,76
Экономия: -67,01 грн
726,75 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 20 мин
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (1)
795,60
Экономия: -23,87 грн
771,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (2)
813,65
Экономия: -115,97 грн
697,68 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 20 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (2)
795,60
Экономия: -23,87 грн
771,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (2)
791,62
Экономия: -87,82 грн
703,80 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Всего: упаковка (4)
728,55
Экономия: -21,86 грн
706,69 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (4)
795,60
Экономия: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (4)
795,60
Экономия: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (3)
795,60
Экономия: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (2)
728,55
Экономия: -21,86 грн
706,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
796,82
Экономия: -50,95 грн
745,87 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
Всего: упаковка (1)
806,62
Экономия: -63,04 грн
743,58 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (3)
795,60
Экономия: -23,87 грн
771,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
Всего: упаковка (2)
808,38
Экономия: -61,74 грн
746,64 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (1)
796,00 грн