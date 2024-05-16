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АВЕН СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ УФ ЗАЩИТЫ SPF 50 ДЛЯ СВЕРХЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 50 мл - Львов (165792) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
724,78
Экономия: -43,51 грн
681,27 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (3)
795,60
Экономия: -23,87 грн
771,73 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
791,47
Экономия: -93,79 грн
697,68 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (3)
795,60
Экономия: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (3)
795,60
Экономия: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (3)
795,60
Экономия: -23,87 грн
771,73 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (1)
806,23
Экономия: -55,76 грн
750,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Красной Калины, 105
Всего: упаковка (1)
814,42
Экономия: -63,95 грн
750,47 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Яворов, ул. Тычины, 3
Всего: упаковка (3)
795,60
Экономия: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Червоноград, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (3)
795,60
Экономия: -23,87 грн
771,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 55 мин
Золочев, ул. Шашкевича, 8
Всего: упаковка (1)
748,60
Экономия: -27,20 грн
721,40 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
Всего: упаковка (2)
728,55
Экономия: -21,86 грн
706,69 грн
Біла ромашка
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Открыто Круглосуточно
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (1)
795,60
Экономия: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 190
Всего: упаковка (1)
795,60
Экономия: -23,87 грн
771,73 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 25 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
Всего: упаковка (1)
818,40
Экономия: -71,76 грн
746,64 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, просп. Соборности, 22-Б
Всего: упаковка (2)
795,60
Экономия: -23,87 грн
771,73 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 25 мин
Ровно, ул. Соборная, 156
Всего: упаковка (1)
802,10
Экономия: -82,23 грн
719,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 25 мин
Ужгород, ул. Закарпатская, 47
Всего: упаковка (1)
736,72
Экономия: -55,45 грн
681,27 грн
Біла ромашка
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Черновцы, ул. Главная, 265-А
Всего: упаковка (3)
795,60
Экономия: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (3)
795,60
Экономия: -23,87 грн
771,73 грн