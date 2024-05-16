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АВЕН СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ УФ ЗАЩИТЫ SPF 50 ДЛЯ СВЕРХЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 50 мл - Киев (165792) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 63 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
796,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1)
796,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
808,38
Экономия: -140,53 грн
667,85 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (4)
795,60
Экономия: -23,87 грн
771,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
793,53
Экономия: -108,09 грн
685,44 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (2)
795,60
Экономия: -23,87 грн
771,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
800,96
Экономия: -84,15 грн
716,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
804,47
Экономия: -109,85 грн
694,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
789,17
Экономия: -121,32 грн
667,85 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (3)
795,60
Экономия: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (3)
795,60
Экономия: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
Всего: упаковка (2)
795,60
Экономия: -23,87 грн
771,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (1)
802,64
Экономия: -117,20 грн
685,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
807,84
Экономия: -122,40 грн
685,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 2-А
Всего: упаковка (2)
810,06
Экономия: -124,62 грн
685,44 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Филатова Академика, 7
Всего: упаковка (1)
795,60
Экономия: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (3)
795,60
Экономия: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
Всего: упаковка (2)
728,55
Экономия: -21,86 грн
706,69 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24
Всего: упаковка (1)
797,44
Экономия: -129,59 грн
667,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
Всего: упаковка (1)
797,44
Экономия: -60,74 грн
736,70 грн