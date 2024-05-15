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АВЕН СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ УФ ЗАЩИТЫ SPF 50 ДЛЯ СВЕРХЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 50 мл - Днепр (Днепропетровск) (165792) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (1)
796,00 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
815,26
Экономия: -69,39 грн
745,87 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
801,57
Экономия: -106,95 грн
694,62 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (4)
795,60
Экономия: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Всего: упаковка (4)
728,55
Экономия: -21,86 грн
706,69 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (2)
728,55
Экономия: -21,86 грн
706,69 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Борисполь, ул. Головатого, 30
Всего: упаковка (2)
795,60
Экономия: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
Всего: упаковка (1)
795,60
Экономия: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
Всего: упаковка (2)
728,55
Экономия: -21,86 грн
706,69 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 20:00
Пролиски, ул. Броварская, 2-А
Всего: упаковка (1)
795,60
Экономия: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В
Всего: упаковка (2)
728,55
Экономия: -21,86 грн
706,69 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Млиново, ул. Александровская, 56
Всего: упаковка (1)
728,55
Экономия: -21,86 грн
706,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (2)
805,47
Экономия: -101,67 грн
703,80 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (2)
795,60
Экономия: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Бровары, ул. Киевская, 156
Всего: упаковка (1)
728,55
Экономия: -21,86 грн
706,69 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (3)
795,60
Экономия: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Бровары, ул. Киевская, 241
Всего: упаковка (3)
795,60
Экономия: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (3)
795,60
Экономия: -23,87 грн
771,73 грн
Будь здоров
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (2)
728,55
Экономия: -21,86 грн
706,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 152-А
Всего: упаковка (1)
812,89
Экономия: -145,04 грн
667,85 грн