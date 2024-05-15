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АВЕН КРЕМ-ПУДРА СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ УФ ЗАЩИТЫ SPF 50 ДЛЯ ЧРЕЗМЕРНО ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 10 г бронзовый - Харьков (164541) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
903,88 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
Всего: упаковка (1)
821,71 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
Всего: упаковка (1)
944,97 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (10)
944,97 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (2)
821,71 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
Всего: упаковка (1)
821,71 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Всего: упаковка (2)
821,71 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (5)
903,88 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Всего: упаковка (1)
821,71 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (1)
862,80 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
Всего: упаковка (1)
821,71 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
Всего: упаковка (1)
821,71 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Смелянская, 44
Всего: упаковка (1)
821,71 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 90
Всего: упаковка (1)
821,71 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
Всего: упаковка (1)
895,36 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Бровары, ул. Киевская, 316
Всего: упаковка (3)
862,80 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Героев Украины, 14
Всего: упаковка (1)
821,71 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Обухов, ул. Киевская, 119
Всего: упаковка (1)
821,71 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 26
Всего: упаковка (1)
821,71 грн
Аптека гормональных препаратов
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Соборности, 4
Всего: упаковка (1)
862,80 грн