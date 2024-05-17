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SVR ТОПИАЛИС КРЕМ-БАРЬЕР тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Запорожье (449358) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
426,03
Экономия: -76,71 грн
349,32 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
397,00
Экономия: -66,00 грн
331,00 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 54 мин
Полтава, ул. Котляревского, 11
Всего: упаковка (1)
379,58 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 54 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
414,45
Экономия: -12,43 грн
402,02 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 54 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (1)
442,80
Экономия: -13,28 грн
429,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
436,04
Экономия: -53,92 грн
382,12 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
379,58 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 24 мин
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (2)
434,27
Экономия: -43,13 грн
391,14 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 54 мин
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
379,60 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (1)
406,70 грн
Южная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (2)
406,70 грн
Аптека enter
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Открыто Закроется через 54 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
353,10 грн
Черноморская
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Александрийская, 17-А
Всего: упаковка (1)
406,70 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
414,45
Экономия: -12,43 грн
402,02 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
442,80
Экономия: -13,28 грн
429,52 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:30
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 5
Всего: упаковка (1)
379,60 грн
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Закрыто Открывается в 09:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (1)
414,45
Экономия: -12,43 грн
402,02 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
442,80
Экономия: -13,28 грн
429,52 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Бровары, ул. Киевская, 241
Всего: упаковка (1)
442,80
Экономия: -13,28 грн
429,52 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 54 мин
Киев, шоссе Столичное, 103/3
Всего: упаковка (1)
414,45
Экономия: -12,43 грн
402,02 грн