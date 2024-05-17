Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаДругие средства по уходу за кожей лица, шеи и декольтеSVR ТОПИАЛИС КРЕМ-БАРЬЕР тм "Laboratoires SVR"Цены в аптеках

SVR ТОПИАЛИС КРЕМ-БАРЬЕР тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Одесса (449358) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
431,77
Экономия: -49,65 грн
382,12 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
379,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
379,58 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (2)
429,39
Экономия: -38,25 грн
391,14 грн
Вузовская
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (1)
406,70 грн
Южная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (2)
406,70 грн
Аптека enter
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
353,10 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается через 20 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (1)
442,80
Экономия: -13,28 грн
429,52 грн
В других городах:
Черноморская
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, ул. Александрийская, 17-А
Всего: упаковка (1)
406,70 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
414,45
Экономия: -12,43 грн
402,02 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (1)
414,45
Экономия: -12,43 грн
402,02 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
442,80
Экономия: -13,28 грн
429,52 грн
Элитфарм
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
397,00
Экономия: -66,00 грн
331,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
431,32
Экономия: -82,00 грн
349,32 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
414,45
Экономия: -12,43 грн
402,02 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:30
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 5
Всего: упаковка (1)
379,60 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
442,80
Экономия: -13,28 грн
429,52 грн
Подробнее
Закрыто Открывается через 20 мин
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (1)
414,45
Экономия: -12,43 грн
402,02 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Мазепы Гетмана, 33
Всего: упаковка (1)
384,55 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 50
Всего: упаковка (1)
379,60 грн