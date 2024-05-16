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SVR ТОПИАЛИС КРЕМ-БАРЬЕР тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Львов (449358) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
426,84
Экономия: -28,32 грн
398,52 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 55 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
369,60 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 55 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
369,60 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 55 мин
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
369,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Научная, 29
Всего: упаковка (1)
405,59 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 25 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
Всего: упаковка (2)
410,54
Экономия: -36,00 грн
374,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 25 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 33
Всего: упаковка (1)
404,13
Экономия: -29,44 грн
374,69 грн
Центральная
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
380,65
Экономия: -0,84 грн
379,81 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (2)
382,39
Экономия: -3,37 грн
379,02 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Хмельницкого Богдана, 11
Всего: упаковка (1)
405,59 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, просп. Злуки, 4
Всего: упаковка (1)
405,59 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Луцк, просп. Воли, 9/16
Всего: упаковка (1)
294,90 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (2)
384,86 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Луцк, ул. Ровенская, 89
Всего: упаковка (1)
381,48
Экономия: -1,00 грн
380,48 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 25 мин
Ровно, ул. Соборная, 94
Всего: упаковка (1)
383,07
Экономия: -4,94 грн
378,13 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 25 мин
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всего: упаковка (2)
369,60 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 25 мин
Ужгород, пл. Шандора Петефи, 13
Всего: упаковка (1)
369,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Красилов, ул. Грушевского, 187-Б
Всего: упаковка (1)
379,58 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 25 мин
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 2-А
Всего: упаковка (1)
369,60 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 25 мин
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 1
Всего: упаковка (1)
369,60 грн