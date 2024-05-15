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SVR ТОПИАЛИС КРЕМ-БАРЬЕР тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Харьков (449358) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Клочковская, 104-А
Всего: упаковка (1)
335,50 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 33-А
Всего: упаковка (3)
335,50 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
Всего: упаковка (1)
332,50 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Котляревского, 11
Всего: упаковка (1)
379,58 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
397,00
Экономия: -66,00 грн
331,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
433,49
Экономия: -84,17 грн
349,32 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
414,45
Экономия: -12,43 грн
402,02 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 241
Всего: упаковка (1)
442,80
Экономия: -13,28 грн
429,52 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
442,80
Экономия: -13,28 грн
429,52 грн
Будь здоров
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 33
Всего: упаковка (1)
414,45
Экономия: -12,43 грн
402,02 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Воскресенский, 36
Всего: упаковка (1)
414,45
Экономия: -12,43 грн
402,02 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Столичное, 103/3
Всего: упаковка (1)
414,45
Экономия: -12,43 грн
402,02 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
442,80
Экономия: -13,28 грн
429,52 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
Всего: упаковка (1)
405,59 грн
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Закрыто Открывается в 09:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (1)
414,45
Экономия: -12,43 грн
402,02 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
442,80
Экономия: -13,28 грн
429,52 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
405,60 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
442,80
Экономия: -13,28 грн
429,52 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
414,45
Экономия: -12,43 грн
402,02 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
414,45
Экономия: -12,43 грн
402,02 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
Всего: упаковка (1)
414,45
Экономия: -12,43 грн
402,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
398,64
Экономия: -54,80 грн
343,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Киев, ул. Коперника, 2-А
Всего: упаковка (1)
432,06
Экономия: -64,70 грн
367,36 грн