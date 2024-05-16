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SVR ТОПИАЛИС ПАЛЬПЕБРАЛ КРЕМ УСПОКАИВАЮЩИЙ ДЛЯ ВЕК тм "Laboratoires SVR" 15 мл - Львов (449350) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется через 55 мин
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (2)
642,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
744,27
Экономия: -49,39 грн
694,88 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 55 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
642,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
624,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (4)
624,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
624,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 55 мин
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
642,90 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 55 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
642,90 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (1)
583,23 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (2)
684,83 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 25 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
Всего: упаковка (3)
648,57
Экономия: -56,87 грн
591,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 25 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 33
Всего: упаковка (1)
637,94
Экономия: -46,48 грн
591,46 грн
Аптека биля ратуши
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
567,33 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (2)
686,27 грн
Центральная
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
667,32 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 36
Всего: упаковка (2)
624,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, ул. Леси Украинки, 61
Всего: упаковка (1)
606,32 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Луцк, просп. Воли, 4
Всего: упаковка (3)
624,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, просп. Воли, 5/1
Всего: упаковка (1)
689,69 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (2)
669,79
Экономия: -10,25 грн
659,54 грн