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SVR ТОПИАЛИС ПАЛЬПЕБРАЛ КРЕМ УСПОКАИВАЮЩИЙ ДЛЯ ВЕК тм "Laboratoires SVR" 15 мл - Киев (449350) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеке
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
688,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
708,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (3)
685,11 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (3)
624,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1)
691,12 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
693,91 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
772,25
Экономия: -23,17 грн
749,08 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
Всего: упаковка (2)
624,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
772,25
Экономия: -23,17 грн
749,08 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
688,22 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (3)
697,27 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Монастырского Дениса, 3-А
Всего: упаковка (1)
697,27 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
772,25
Экономия: -23,17 грн
749,08 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
Всего: упаковка (1)
772,25
Экономия: -23,17 грн
749,08 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 7
Всего: упаковка (1)
687,22 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Воскресенский, 36
Всего: упаковка (1)
654,80
Экономия: -19,64 грн
635,16 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (5)
606,32 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
686,04 грн
Онлайн №2
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (1)
606,32 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (1)
692,91 грн