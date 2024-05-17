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SVR ТОПИАЛИС КРЕМ ДЛЯ РУК тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Одесса (449332) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
Всего: упаковка (1)
250,20 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (1)
281,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Варненская, 11
Всего: упаковка (1)
273,80 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (1)
281,50 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (1)
281,50 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 21 мин
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (1)
260,55
Экономия: -7,82 грн
252,73 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
Всего: упаковка (2)
275,07 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вознесенск, ул. Челюскинцев, 17
Всего: упаковка (1)
255,35 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 7
Всего: упаковка (1)
224,72 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (2)
274,37 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
Всего: упаковка (1)
272,22 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
Всего: упаковка (1)
273,79 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 21
Всего: упаковка (1)
255,32 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Припортовая, 34
Всего: упаковка (1)
247,19 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
286,25
Экономия: -8,59 грн
277,66 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
Всего: упаковка (1)
231,46 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (1)
224,72 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Пирогова, 51
Всего: упаковка (1)
273,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 21 мин
Винница, просп. Космонавтов, 49
Всего: упаковка (1)
264,68 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (1)
286,25
Экономия: -8,59 грн
277,66 грн