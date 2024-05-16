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SVR ТОПИАЛИС КРЕМ ДЛЯ РУК тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Львов (449332) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется через 55 мин
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (2)
204,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 55 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
247,55 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (3)
273,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
273,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 55 мин
Львов, ул. Старая, 1
Всего: упаковка (1)
247,55 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 55 мин
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (2)
247,55 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 55 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
204,00 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (1)
273,97 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (1)
275,04 грн
Центральная
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (2)
264,64 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 36
Всего: упаковка (1)
273,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Торговица, 37-А
Всего: упаковка (1)
273,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Луцк, просп. Воли, 4
Всего: упаковка (2)
273,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Луцк, просп. Воли, 9/16
Всего: упаковка (2)
247,55 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (1)
264,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, просп. Соборности, 42-А
Всего: упаковка (1)
273,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Всего: упаковка (2)
275,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 98-А
Всего: упаковка (1)
272,35 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Соборная, 96
Всего: упаковка (1)
273,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 25 мин
Ровно, ул. Соборная, 94
Всего: упаковка (1)
265,88 грн