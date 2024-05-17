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Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства для очищения и тонизирования кожи лицаSVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR"Цены в аптеках

SVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л - Запорожье (449331) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
1013,12
Экономия: -168,77 грн
844,35 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 54 мин
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
909,48 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
950,85 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется через 54 мин
Черкассы, ул. Припортовая, 34
Всего: упаковка (1)
909,48 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 54 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (2)
1053,00
Экономия: -31,59 грн
1021,41 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 54 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
Всего: упаковка (1)
826,80 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 54 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (1)
1053,00
Экономия: -31,59 грн
1021,41 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
984,15
Экономия: -29,52 грн
954,63 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
1053,00
Экономия: -31,59 грн
1021,41 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (2)
1053,00
Экономия: -31,59 грн
1021,41 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Бровары, ул. Киевская, 241
Всего: упаковка (1)
1053,00
Экономия: -31,59 грн
1021,41 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 54 мин
Киев, шоссе Столичное, 103/3
Всего: упаковка (2)
1053,00
Экономия: -31,59 грн
1021,41 грн
Будь здоров
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 33
Всего: упаковка (1)
1053,00
Экономия: -31,59 грн
1021,41 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (2)
1053,00
Экономия: -31,59 грн
1021,41 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 54 мин
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
1053,00
Экономия: -31,59 грн
1021,41 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 54 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (2)
826,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (3)
950,82 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Гатное, ул. Киевская, 2-В
Всего: упаковка (2)
1053,00
Экономия: -31,59 грн
1021,41 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 54 мин
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
Всего: упаковка (1)
909,47 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 54 мин
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (2)
868,15 грн