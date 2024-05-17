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Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства для очищения и тонизирования кожи лицаSVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR"Цены в аптеках

SVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л - Одесса (449331) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 21 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (1)
1053,00
Экономия: -31,59 грн
1021,41 грн
В других городах:
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Припортовая, 34
Всего: упаковка (1)
909,48 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (2)
1053,00
Экономия: -31,59 грн
1021,41 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
Всего: упаковка (1)
826,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
Всего: упаковка (1)
851,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (1)
826,80 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 21 мин
Винница, просп. Космонавтов, 49
Всего: упаковка (1)
850,01 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (2)
1053,00
Экономия: -31,59 грн
1021,41 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
1053,00
Экономия: -31,59 грн
1021,41 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
1025,70
Экономия: -181,35 грн
844,35 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
984,15
Экономия: -29,52 грн
954,63 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
909,48 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
950,85 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
1053,00
Экономия: -31,59 грн
1021,41 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
826,80 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Столичное, 103/3
Всего: упаковка (2)
1053,00
Экономия: -31,59 грн
1021,41 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Гатное, ул. Киевская, 2-В
Всего: упаковка (1)
1053,00
Экономия: -31,59 грн
1021,41 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 21 мин
Киев, дорога Кольцевая, 1
Всего: упаковка (1)
1053,00
Экономия: -31,59 грн
1021,41 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
Всего: упаковка (1)
909,47 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (2)
868,15 грн