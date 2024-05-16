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Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства для очищения и тонизирования кожи лицаSVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR"Цены в аптеках

SVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л - Киев (449331) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеке
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
1053,00
Экономия: -31,59 грн
1021,41 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (4)
826,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 47-А
Всего: упаковка (1)
772,74 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
1053,00
Экономия: -31,59 грн
1021,41 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
1053,00
Экономия: -31,59 грн
1021,41 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (2)
826,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (3)
950,82 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
1053,00
Экономия: -31,59 грн
1021,41 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
Всего: упаковка (1)
1053,00
Экономия: -31,59 грн
1021,41 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (3)
826,80 грн
Онлайн №2
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (1)
826,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
Всего: упаковка (1)
909,47 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (2)
868,15 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (2)
1053,00
Экономия: -31,59 грн
1021,41 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 58
Всего: упаковка (1)
1053,00
Экономия: -31,59 грн
1021,41 грн
Будь здоров
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 33
Всего: упаковка (1)
1053,00
Экономия: -31,59 грн
1021,41 грн
Аптека tas
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 96
Всего: упаковка (2)
826,80 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Лаврухина, 4
Всего: упаковка (2)
868,14 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, дорога Кольцевая, 1
Всего: упаковка (1)
1053,00
Экономия: -31,59 грн
1021,41 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (2)
1053,00
Экономия: -31,59 грн
1021,41 грн