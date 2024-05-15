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Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства для очищения и тонизирования кожи лицаSVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR"Цены в аптеках

SVR ТОПИАЛИС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л - Харьков (449331) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
950,87 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
909,48 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
1030,87
Экономия: -186,52 грн
844,35 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Припортовая, 34
Всего: упаковка (1)
909,48 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (2)
1053,00
Экономия: -31,59 грн
1021,41 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
Всего: упаковка (1)
826,80 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 241
Всего: упаковка (1)
1053,00
Экономия: -31,59 грн
1021,41 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (2)
1053,00
Экономия: -31,59 грн
1021,41 грн
Будь здоров
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 33
Всего: упаковка (1)
1053,00
Экономия: -31,59 грн
1021,41 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (2)
1053,00
Экономия: -31,59 грн
1021,41 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Лаврухина, 4
Всего: упаковка (2)
868,14 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Столичное, 103/3
Всего: упаковка (2)
1053,00
Экономия: -31,59 грн
1021,41 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
1053,00
Экономия: -31,59 грн
1021,41 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (2)
826,80 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (3)
950,82 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
1053,00
Экономия: -31,59 грн
1021,41 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
1053,00
Экономия: -31,59 грн
1021,41 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (4)
826,80 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 47-А
Всего: упаковка (1)
772,74 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
1053,00
Экономия: -31,59 грн
1021,41 грн