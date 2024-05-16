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SVR ТОПИАЛИС БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ тм "Laboratoires SVR" 4 г - Львов (449330) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
D.s.
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Открыто Закроется через 56 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
268,80 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (2)
298,56 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, ул. Леси Украинки, 61
Всего: упаковка (1)
245,92 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Луцк, просп. Воли, 9/16
Всего: упаковка (1)
268,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Всего: упаковка (3)
279,57 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 26 мин
Перечин, пл. Народная, 19
Всего: упаковка (1)
268,80 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 26 мин
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всего: упаковка (1)
268,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 26 мин
Ужгород, ул. Волошина Августина, 12/16
Всего: упаковка (1)
276,02 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Иршава, пл. Народная, 9
Всего: упаковка (2)
300,50 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Ужгород, ул. Воссоединения, 39-А
Всего: упаковка (1)
268,80 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Ужгород, ул. Капушанская, 168
Всего: упаковка (1)
268,80 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 26 мин
Виноградов, ул. Станционная, 2/1
Всего: упаковка (1)
268,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Красилов, ул. Грушевского, 187-Б
Всего: упаковка (1)
287,30 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 52/2
Всего: упаковка (1)
268,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (1)
280,92 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Нижняя Береговая, 35
Всего: упаковка (1)
287,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 26 мин
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (5)
262,88 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 50
Всего: упаковка (1)
287,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Панаса Мирного, 24
Всего: упаковка (1)
306,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Мазепы Гетмана, 33
Всего: упаковка (1)
287,40 грн