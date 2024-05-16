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SVR ТОПИАЛИС БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ тм "Laboratoires SVR" 4 г - Киев (449330) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
281,19 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (1)
281,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (2)
303,62
Экономия: -31,90 грн
271,72 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 47-А
Всего: упаковка (1)
245,92 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (2)
262,88 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 10-Б
Всего: упаковка (1)
277,84 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
280,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (1)
262,88 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 6-Б
Всего: упаковка (3)
302,31 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
Всего: упаковка (1)
313,20
Экономия: -9,40 грн
303,80 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (6)
262,88 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
Всего: упаковка (1)
289,17 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мукачевская, 5-А
Всего: упаковка (1)
287,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Белецкого Академика, 11
Всего: упаковка (1)
287,40 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 58
Всего: упаковка (1)
313,20
Экономия: -9,40 грн
303,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Калнышевского Петра, 2
Всего: упаковка (2)
245,92 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Мариуполя, 4
Всего: упаковка (1)
287,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 40-Е
Всего: упаковка (1)
281,43 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, дорога Кольцевая, 1
Всего: упаковка (1)
313,20
Экономия: -9,40 грн
303,80 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Столичное, 103/3
Всего: упаковка (1)
313,20
Экономия: -9,40 грн
303,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, просп. Мартынова, 12
Всего: упаковка (2)
245,92 грн