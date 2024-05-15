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SVR ТОПИАЛИС БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ тм "Laboratoires SVR" 4 г - Днепр (Днепропетровск) (449330) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
278,84 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
300,11 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
302,31 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 34
Всего: упаковка (2)
300,71 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10/4
Всего: упаковка (2)
298,49 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Котляревского, 11
Всего: упаковка (1)
287,30 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (1)
296,85 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Первомайский, ул. Центральная, 12-А
Всего: упаковка (2)
281,34 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (2)
300,07 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Валки, пл. Центральная, 3
Всего: упаковка (2)
298,64 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (2)
299,82 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
281,19 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
297,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
278,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29
Всего: упаковка (1)
278,11 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
280,29 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
299,92 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
277,61 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
296,69 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
298,19 грн