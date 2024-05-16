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SVR ДЕНСИТИУМ КРЕМ РИШ тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Львов (449323) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется через 56 мин
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
1662,80 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 56 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
1662,80 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 56 мин
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
1662,80 грн
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
1636,02
Экономия: -19,93 грн
1616,09 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 26 мин
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всего: упаковка (1)
1662,80 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 26 мин
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всего: упаковка (1)
1662,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 26 мин
Ужгород, ул. Волошина Августина, 12/16
Всего: упаковка (2)
1559,31 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 26 мин
Ужгород, пл. Шандора Петефи, 13
Всего: упаковка (2)
1662,80 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Ужгород, просп. Свободы, 7/26
Всего: упаковка (1)
1662,80 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Ужгород, ул. Минайская, 35-А
Всего: упаковка (1)
1662,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (1)
1679,33 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 26 мин
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 18
Всего: упаковка (1)
1662,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (1)
1587,88 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
1686,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
1849,33
Экономия: -280,20 грн
1569,13 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
1587,88 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
1680,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (1)
1694,99 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (3)
1814,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 4
Всего: упаковка (1)
1485,06 грн