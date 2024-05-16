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SVR ДЕНСИТИУМ КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ КОНТУРА ГЛАЗ тм "Laboratoires SVR" 15 мл - Львов (449322) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (1)
1241,76 грн
Аптека биля ратуши
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
1205,26
Экономия: -6,66 грн
1198,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (2)
1251,99 грн
Центральная
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
1215,54
Экономия: -9,26 грн
1206,28 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
1216,49 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (1)
1205,70 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 26 мин
Ровно, ул. Соборная, 94
Всего: упаковка (1)
1204,01
Экономия: -4,18 грн
1199,83 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 26 мин
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всего: упаковка (2)
1102,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 26 мин
Ужгород, ул. Волошина Августина, 12/16
Всего: упаковка (1)
1155,29 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 26 мин
Ужгород, пл. Шандора Петефи, 13
Всего: упаковка (1)
1102,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
Всего: упаковка (2)
1259,06 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (1)
1252,26 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 26 мин
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 2-А
Всего: упаковка (1)
1102,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 26 мин
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
1100,28 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 71
Всего: упаковка (1)
1082,56 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (1)
1401,30
Экономия: -280,25 грн
1121,05 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (1)
1100,28 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
1401,30
Экономия: -280,25 грн
1121,05 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
1121,45 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 47
Всего: упаковка (1)
1108,80 грн